Посетители выставки "Станция Манеж" смогут ездить между экспозициями на "метро" и "МЦД"

Гостям МУФ-23 будет представлено шесть тематических зон в самом центре Москвы

Москвичи и туристы, решившие посетить экспозицию "Год нового транспортного каркаса", организованную в ЦВЗ "Манеж" в рамках Московского урбанистического форума, смогут перемещаться между тематическими зонами как пешком, так и на уменьшенных копиях вагонов метро и МЦД. Об этом сообщает пресс-служба МУФ.

Экспозиция в "Манеже" будет посвящена главным транспортным проектам столицы: Московским центральным диаметрам (МЦД), Московскому центральному кольцу (МЦК) и Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. На стендах, в том числе интерактивных, будет размещена информация о развитии транспортного каркаса Москвы, о новых вокзалах и станциях.

Посетителям будут представлены современные поезда, курсирующие в столичной подземке и по линиям наземного метро. Причем можно будет не только рассмотреть их устройство и сфотографироваться, но и попробовать себя в качестве машиниста – для этого на выставке будет сооружен реалистичный макет тоннеля МЦД-5.

XII Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября на разных площадках столицы, в том числе в парке "Зарядье", в олимпийском комплексе "Лужники", в Центральном выставочном зале "Манеж", в Гостином Дворе. Экспозиция "Станция Манеж" будет работать с 16 августа по 10 сентября.