Премьера аудиовизуального перформанса состоится 5 августа в "Лужниках" в рамках МУФ

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На Московском урбанистическом форуме (МУФ) в "Лужниках" покажут аудиовизуальный перформанс "Город для каждого". Премьера состоится в субботу, 5 августа.
Трехмерным экраном станет знаменитый аквакомплекс "Лужников". На его фасаде зрители смогут видеть современную Москву, ее архитектурные памятники и динамичную жизнь технологичного мегаполиса. Этот фон, созданный медиахудожниками Radugadesign и Illuminarium3000 совместно с нейросетью Kandinsky 2.2, станет своеобразным холстом, на котором горожане "расписывают" свою картину города.
В перформансе использована переосмысленная нейросетью SymFormer музыка композитора Руслана Сабирова. Такое аудиосопровождение в стиле постмодерна поможет зрителям "прожить" собственную уникальную историю.
Инициатором создания шоу выступил столичный Департамент информационных технологий, который представляет на МУФ-23 павильон "Цифровые технологии Москвы".
Трансляцию перформанса посетители "Лужников" смогут наблюдать на фасаде Дворца водных видов спорта каждый вечер с 5 августа до 10 сентября.
Московский урбанистический форум открылся 1 августа. О том, на каких площадках пройдут мероприятия, ранее рассказал мэр Сергей Собянин.
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