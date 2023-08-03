Премьера аудиовизуального перформанса состоится 5 августа в "Лужниках" в рамках МУФ

В создании графики и музыкального ряда участвовали нейросети

На Московском урбанистическом форуме (МУФ) в "Лужниках" покажут аудиовизуальный перформанс "Город для каждого". Премьера состоится в субботу, 5 августа.

Трехмерным экраном станет знаменитый аквакомплекс "Лужников". На его фасаде зрители смогут видеть современную Москву, ее архитектурные памятники и динамичную жизнь технологичного мегаполиса. Этот фон, созданный медиахудожниками Radugadesign и Illuminarium3000 совместно с нейросетью Kandinsky 2.2, станет своеобразным холстом, на котором горожане "расписывают" свою картину города.

В перформансе использована переосмысленная нейросетью SymFormer музыка композитора Руслана Сабирова. Такое аудиосопровождение в стиле постмодерна поможет зрителям "прожить" собственную уникальную историю.

Инициатором создания шоу выступил столичный Департамент информационных технологий, который представляет на МУФ-23 павильон "Цифровые технологии Москвы".

Трансляцию перформанса посетители "Лужников" смогут наблюдать на фасаде Дворца водных видов спорта каждый вечер с 5 августа до 10 сентября.

Московский урбанистический форум открылся 1 августа. О том, на каких площадках пройдут мероприятия, ранее рассказал мэр Сергей Собянин.