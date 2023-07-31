Московский урбанфорум в "Лужниках" начнется с концертов и спортивных программ

Московский урбанфорум в "Лужниках" начнется с концертов и спортивных программ
Фото: Новосильцев Артур/ АГН Москва
Увлекательные мероприятия подготовлены для детей и взрослых

1 августа открывается XII Московский урбанистический форум (МУФ – 2023) В "Лужниках" к этому дню приурочено более 100 мероприятий, в том числе большая концертная и спортивная программа.

Для посетителей урбанфорума в первый день его работы выступят Юлианна Караулова, квинтет Игоря Бутмана, оркестр Imperialis Orchestra, московские диджеи, кавер-группы и детские коллективы.

Любители активного времяпрепровождения смогут покататься на катке с синтетическим льдом – коньки дадут напрокат, а также заняться сапбордингом, пляжным волейболом, вейкбордингом. В скейт-парке "Московский спорт" можно будет исполнить трюки на самокате, скейтборде, роликах и велосипеде BMX. В беговом центре профессиональные тренеры проведут занятия для бегунов с любым уровнем подготовки. В рамках фестиваля "Баскет XXL" пройдут соревнования по баскетболу.

В день открытия форума и далее каждый выходной в "Лужниках" будут проходить соревнования по рыбной ловле за звание лучшего рыбака Москвы. Весь необходимый инвентарь можно будет получить на площадке.

Тем, кто любит получать новые знания, будет интересно заглянуть в павильон "Цифровые технологии Москвы", чтобы в интерактивной форме познакомиться с цифровой экосистемой города, увидеть электронный двойник Москвы и прогуляться по столице в виртуальной реальности.

В 5D-кинотеатре покажут короткометражный фильм "Москва, я люблю тебя!". А в павильоне "Траектория роста" можно будет поиграть в виртуальный футбол, баскетбол, хоккей и файтинг, а также попробовать себя в роли пилота самолета или автогонщика.

XII Московский урбанистический форум в этом году пройдет на четырех городских площадках – это "Лужники", "Зарядье", Центральный выставочный зал "Манеж" и Гостиный Двор. Везде подготовлена особая программа, так что посетить будет интересно каждую.

Источник: Сайт МУФ ✓ Надежный источник
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