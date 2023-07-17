Интерактивные выставки, дискуссии и марафоны: какой будет программа Московского урбанистического форума в этом году

Впервые мероприятие пройдет на четырех площадках города

С 1 августа по 10 сентября в столице пройдет Московский урбанистический форум – 2023. Принимающими площадками выступят на этот раз четыре пространства – парк "Зарядье", "Лужники", Центральный выставочный зал "Манеж" и Гостиный Двор.

В "Лужниках" состоится марафон тренировок и гастрономический фестиваль. В олимпийском комплексе создадут более тридцати тематических пространств, которые посвятят результатам и планам развития Москвы. Суммарная площадь экспозиции – порядка 40 тыс. квадратов. Она будет открыта с 1 августа по 10 сентября.

Гостей ждет множество невероятных музыкальных номеров, лекций и мастер-классов. Тут можно узнать о цифровом двойнике Москвы, порыбачить в пределах городской черты и поучаствовать в гастрономическом фестивале.

А Гостиный двор предлагает гостям узнать, как проявить заботу о собственном здоровье, ознакомиться метанавыками человека будущего и с помощью симулятора старости понять, какие проблемы чаще всего беспокоят людей в преклонном возрасте.

В "Зарядье" же пройдут лекции и мастер-классы по урбанистике, архитектуре, искусству, медиабизнесу, экономике и городским сообществам. А спортивная программа будет состоять из экскурсионного забега по парку, утренних тренировок по йоге и фитнесу на парящем мосту и под стеклянной корой зала "Зарядье".