Как сохранить активность и здоровье расскажут на Московском урбанфоруме в Гостином дворе

Как сохранить активность и здоровье расскажут на Московском урбанфоруме в Гостином дворе
Фото: mosurbanforum.ru
Гостям мероприятия расскажут об их биологическом возрасте

Посетителям Московского урбанистического форума, который пройдет с 1 августа по 10 сентября, смогут больше узнать о своих физических ресурсах и влиянии вредных привычек на здоровье. Также знаменитые долгожители Москвы раскроют им свои рецепты долголетия.

Гостям мероприятия с помощью интерактивной игры "Генератор долголетия", которая будет работать на технологии дополненной реальности, предоставят возможность разделить вредные привычки от полезных. По итогам их будет ждать совет от активистов "Московского долголетия" или от исторической личности-долгожителя, среди которых балерина Марина Семенова, балетмейстер Игорь Моисеев, актриса Фаина Раневская и карикатурист Борис Ефимов.

Сохранять активность и здоровье москвичам старшего возраста помогает проект "Московское долголетие" – о нем подробно расскажут на тематической выставке форума. Люди, которые принимают участие в программе, активно занимаются спортом, творчеством, социализируются с помощью совместных походов по экскурсиям или посещая кружки по интересам. 

Отдельно участники Московского урбанфорума получат возможность узнать свой биологический возраст – на площадке симуляционного центра будет доступен специальный экспресс-тест.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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