Сергей Собянин рассказал о работе площадок Московского урбанистического форума

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XII Московский урбанистический форум (МУФ) начал работу. В этом году он проходит на четырех крупных площадках столицы. Помимо деловой программы, горожан ждут культурные и спортивные мероприятия, сообщил мэр Сергей Собянин.
МУФ – 2023 будет работать до 10 сентября. Сейчас открыты две площадки – "Лужники" и Гостиный двор. На каждой – свои экспозиции и программа массовых мероприятий.
Так, в "Лужниках" подготовлено более 30 тематических зон, посвященных достижениям столицы в самых разных сферах: цифровых технологиях, городском хозяйстве и благоустройстве, промышленности, культуре и многих др.
Экспозиции Гостиного Двора расскажут о развитии социальной сферы города: здравоохранения, соцподдержки и образования завтрашнего дня.
"Здесь можно попробовать себя в роли врача, научиться пользоваться современным медоборудованием, заглянуть в офис профессий. Малышей ждет "Город детства" – необычное игровое пространство с интерактивными проекциями",
– рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
Площадка МУФ в "Зарядье" начнет работу с 4 августа. Здесь пройдет основная деловая программа форума "Москва 2030. Город, устремленный в будущее", фестивальная программа "Город. Люди. Будущее", множество образовательных и культурных мероприятий.
"Манеж" распахнет свои двери для посетителей урбанфорума в середине августа. Там откроется выставка о настоящем и будущем московской транспортной системы. Поэтому передвигаться между залами можно будет на миниатюрном поезде.
Вход на площадки Московского урбанистического форума бесплатный, но на некоторые мероприятия потребуется предварительная регистрация. Полная программа с расписанием размещена на сайте МУФ.
Ранее "Утро" рассказывало, какую технику смогут увидеть посетители МУФ в "Лужниках".
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