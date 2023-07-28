Гости Московского урбанистического форума в Гостином Дворе смогут "оживить" картины известных российских живописцев

Гости Московского урбанистического форума в Гостином Дворе смогут "оживить" картины известных российских живописцев
Фото: mosurbanforum.ru

На Московском урбанистическом форуме, который пройдет с 1 августа по 10 сентября в Гостином дворе, "оживут" картины великих русских живописцев благодаря AR-технологиям: произведения искусства после оцифровки станут интерактивными. Все будет дополнено стилизованными картинными рамами.

В спецподборке окажутся "Портрет Ф.М. Достоевского" Василия Перова (1872 г.), "Больной муж" Василия Максимова (1881 г.), "Эстафета" Александра Дейнеки (1947 г.), "Новая Москва" Юрия Пименова (1937 г.), "Портрет хирурга С.С. Юдина" Михаила Нестерова (1935 г.), "Устный счет" Николая Богданова-Бельского (1898) и иные произведения искусства.

А персонажи на картинах расскажут зрителям, как были созданы произведения искусства и что послужило для творцов источником вдохновения. Машина времени перенесет всех собравшихся в те времена, когда автор еще только создавал свое творение.

На время прохождения форума Гостиный двор станет презентационной площадкой последних достижений соцсферы. В интерактивном пространстве гости смогут ознакомиться с актуальными тенденциями в сфере заботы о здоровье и красоте, им также представят экспозицию музея вредных привычек, офис управления карьерой, а еще расскажут о метанавыках человека которые будут востребованы в будущем времени.

Источник: Mosurbanforum.ru ✓ Надежный источник
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