Собянин рассказал о завершении работ на трех новых станциях метро

На "Лианозово" уже заканчивают внешнюю отделку

Движение по строящемуся участку салатовой, Люблинско-Дмитровской, линии метро будет запущено осенью 2023 года. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

По словам градоначальника, отделка станции метро "Лианозово" находится уже на завершающей стадии. Учитывая, что она расположена в районе Дмитровского шоссе рядом с МКАД, сотни тысяч москвичей на северо-востоке Москвы смогут пользоваться более короткими и удобными маршрутами при поездках в разные точки города и пригорода.

"Со станции можно будет совершить пересадку на МЦД-1 и наземный городской транспорт",

– подчеркнул Сергей Собянин. Он напомнил, что, помимо "Лианозово" салатовую ветку метро уже этой осенью пополнят станции "Яхромская" и "Физтех". В результате улучшится транспортная доступность столичных районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский, Лианозово, пос. Северный и подмосковного города Долгопрудный.

Ранее Собянин рассказал о развитии наземного общественного транспорта в Москве.