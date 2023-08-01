Собянин рассказал о завершении работ на трех новых станциях метро

Курс рубля
- Режим стремительного падения: почему рубль летит на дно
- Банки резко подняли курс валюты на фоне мятежа в России
- У доллара появился сильный конкурент – и это не юань
Движение по строящемуся участку салатовой, Люблинско-Дмитровской, линии метро будет запущено осенью 2023 года. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
По словам градоначальника, отделка станции метро "Лианозово" находится уже на завершающей стадии. Учитывая, что она расположена в районе Дмитровского шоссе рядом с МКАД, сотни тысяч москвичей на северо-востоке Москвы смогут пользоваться более короткими и удобными маршрутами при поездках в разные точки города и пригорода.
"Со станции можно будет совершить пересадку на МЦД-1 и наземный городской транспорт",
– подчеркнул Сергей Собянин. Он напомнил, что, помимо "Лианозово" салатовую ветку метро уже этой осенью пополнят станции "Яхромская" и "Физтех". В результате улучшится транспортная доступность столичных районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский, Лианозово, пос. Северный и подмосковного города Долгопрудный.
Ранее Собянин рассказал о развитии наземного общественного транспорта в Москве.
Инцидент произошел ночью 1 августа
Музыкант смог сохранить отношения после развода