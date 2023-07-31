Сергей Собянин рассказал о развитии наземного пассажирского транспорта в Москве

Сотрудники "Мосгортранса" отмечают юбилей предприятия

Ежедневно около 3 миллионов москвичей и гостей столицы пользуются городским наземным транспортом. В Москве сейчас действует порядка 700 маршрутов, работу которых обеспечивают 25 тысяч человек, в том числе 14 тысяч водителей. Сегодня "Мосгортранс" отмечает свое 65-летие.

Поздравляя сотрудников предприятия с праздником, мэр Москвы Сергей Собянин указал, насколько важна их работа для жизни города.

"Благодаря их слаженным и профессиональным действиям городской транспорт столицы работает как часы. На нём безопасно и комфортно передвигаться по городу",

– написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что сфера наземных пассажирских перевозок в Москве постоянно совершенствуется. Именно в столице впервые в стране были запущены электробусы, которые не только удобны и комфортны для людей, но и гораздо экологичнее автобусов с дизельными двигателями.

Еще одно нововведение последних лет – запуск сервиса "Социальное такси" для перевозки маломобильных пассажиров.

Для жителей ТиНАО и "Сколково" в 2021 году открыли возможность заказа автобуса. С помощью сервиса "По пути" городской автобус малой вместимости можно вызвать как такси – он подъедет к определенному времени на ближайшую остановку.

При этом пересадки с одного маршрута на другой сейчас бесплатные. Более того, можно выйти на полпути, зайти, например, в магазин, а затем бесплатно продолжить поездку.

Ранее Сергей Собянин рассказал об открытии новых развлекательных и образовательных площадок в торговых центрах Москвы.