Собянин рассказал о запуске новых развлекательных и образовательных площадок в торговых центрах Москвы

Не так давно была утверждена программа по выделению грантов для предпринимателей, в соответствии с которыми приводятся в порядок фасады, а также расширяются площади для досуговой и развлекательной деятельности в торговых центрах, указал Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что ТЦ являются местом притяжения для населения – поэтому сам глава города является противником сноса торговых центров в столице. В городе их не так много.

"У нас торговых площадей меньше, чем в Европе. Хотя, помимо москвичей, достаточно большое количество жителей. Но, с другой стороны, торговля все больше переходит в цифровую торговлю, в интернет, доставку и так далее. Мы видим, что каждый год по 3%, 4%, 5% объема откусывает новый вид торговли", – отметил глава города

Мэр столицы отметил, что интернет-ритейлы получили развитие во времена пандемии, из-за чего выросла онлайн-торговля. Поэтому находится много владельцев ТЦ, желающих снести свой объект и построить на его месте жилой дом. Однако Собянин отдает себе отчет в том, что такой ситуации москвичи явно не будут рады.

"Давайте мы лучше подумаем о другом, давайте мы фасад сделаем другой, давайте те площади, которые освобождаются от торговли, сделаем досуговыми площадями, так, как это в современных торговых центрах. Давайте привлечем малый бизнес социально ориентированный", – указал мэр.