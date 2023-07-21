Новые предприятия в "Руднево" позволят горожанам найти качественные рабочие места недалеко от дома – Собянин

Новые предприятия в "Руднево" позволят горожанам найти качественные рабочие места недалеко от дома – Собянин
Фото: АГН "Москва"
К концу года объект планируют полностью обустроить

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве крупнейшего в стране технопарка "Руднево" на востоке столицы. По его словам, более 16 гектар территории обустроят уже до конца текущего года. 

Резидентами "Руднево" станут предприятия Федерального центра беспилотных авиационных систем и другие высокотехнологичные компании. Ожидается, что также там будет налажено производство компонентов для лайнера МС-21 в новой объединенном производственном корпусе авиационной компании "Иркут".

В индустриальном парке на данный момент работает порядка 3 тысяч человек. В перспективе их количество увеличится до 15-20 тысяч. Собянин отметил, что благодаря "Руднево" люди смогут найти качественные рабочие места недалеко от дома.

"В районах прилегающих к технопарку – это почти миллион человек. Конечно, это дополнительная возможность получить качественные места недалеко от места проживания. А было много желающих застроить это все жильем, мы не дали",

– указал градоначальник.

Источник: Сайт Сергея Собянина
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