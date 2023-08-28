Собянин: завершили первый этап переселения по реновации в Митине и Южном Тушине

На северо-западе Москвы в Программу реновации включили 431 дом, где проживают 86,8 тысячи человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отмечает источник, под заселение передано 14 новостроек на 176,3 тысячи квадратных метров жилья, в которых предусмотрено 54 нежилых помещения на первых этажах. Они пойдут под диспетчерские службы, пункты выдачи товаров, магазины и остальные организации.

"Сейчас строим 10 домов и ещё 9 – в проектировании. В Митине и Южном Тушине уже полностью завершили первый этап переездов по реновации, на 80% он выполнен в Щукине и на 77% – в Северном Тушине", – указал градоначальник.

Ранее мэр Москвы рассказал об активном применении 3D-технологий в строительстве метро.