Собянин: завершили первый этап переселения по реновации в Митине и Южном Тушине

Курс рубля
- Раскрыт серьезный удар по России из-за ослабления курса рубля
- Россияне неожиданно отреагировали на обвал рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
На северо-западе Москвы в Программу реновации включили 431 дом, где проживают 86,8 тысячи человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отмечает источник, под заселение передано 14 новостроек на 176,3 тысячи квадратных метров жилья, в которых предусмотрено 54 нежилых помещения на первых этажах. Они пойдут под диспетчерские службы, пункты выдачи товаров, магазины и остальные организации.
"Сейчас строим 10 домов и ещё 9 – в проектировании. В Митине и Южном Тушине уже полностью завершили первый этап переездов по реновации, на 80% он выполнен в Щукине и на 77% – в Северном Тушине", – указал градоначальник.
Ранее мэр Москвы рассказал об активном применении 3D-технологий в строительстве метро.
Анкара нашла способ убедить непреклонный Кремль
Дешевле, чем первая "Луна", однако дороже двух миллиардов