Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

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В ночь на 26 августа силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат на подлете к столице. Цель была поражена в Истринском районе, указал мэр города Сергей Собянин.
Согласно приведенным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Разрушения отсутствуют.
Собянин подчеркнул, что на месте работают экстренные службы.
Ранее сообщалось о попытке ВСУ предпринять атаку на Москву с помощью БПЛА. Военнослужащие, однако, засекли приближение боевых дронов с южной стороны к городу, оперативно приняв меры. В тот момент также обошлось без жертв и разрушений благодаря слаженной работе военных.
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