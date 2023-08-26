Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

Пострадавших в результате инцидента нет

В ночь на 26 августа силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат на подлете к столице. Цель была поражена в Истринском районе, указал мэр города Сергей Собянин.

Согласно приведенным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Разрушения отсутствуют.

Собянин подчеркнул, что на месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось о попытке ВСУ предпринять атаку на Москву с помощью БПЛА. Военнослужащие, однако, засекли приближение боевых дронов с южной стороны к городу, оперативно приняв меры. В тот момент также обошлось без жертв и разрушений благодаря слаженной работе военных.