Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве
Фото: Баранов Владимир/www.globallookpress.com
Пострадавших в результате инцидента нет

В ночь на 26 августа силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат на подлете к столице. Цель была поражена в Истринском районе, указал мэр города Сергей Собянин. 

Согласно приведенным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Разрушения отсутствуют.

Собянин подчеркнул, что на месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось о попытке ВСУ предпринять атаку на Москву с помощью БПЛА. Военнослужащие, однако, засекли приближение боевых дронов с южной стороны к городу, оперативно приняв меры. В тот момент также обошлось без жертв и разрушений благодаря слаженной работе военных.

Источник: Telegram-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Кремль готов пополнить бюджет за счет олигархов

Крупный бизнес обязали внести солидные платежи в казну

Миллиард на помойку: Греция нагло плюнула в Россию

Антироссийская риторика захватывает Европу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей