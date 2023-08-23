Собянин сообщил о попадании БПЛА в строящееся здание в Сити

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Украинский противник продолжает атаки на мирные города. Как сообщил московский градоначальник Сергей Собянин, этой ночью системы российской противовоздушной обороны снова отлично отработали и уничтожили крылатого засланца с Украины.
Инцидент произошел в Можайском районе Подмосковья. Еще один дрон ударил в строящееся здание в знаменитом столичном комплексе Москва-Сити.
На места резонансных инцидентов оперативно отправились представители профильных служб и ведомств. По имеющейся на данный момент информации, происшествия обошлись без пострадавших.
Цепная реакция привела к обвалу тенге