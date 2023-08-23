Собянин сообщил о попадании БПЛА в строящееся здание в Сити

Беспилотник уничтожен

Украинский противник продолжает атаки на мирные города. Как сообщил московский градоначальник Сергей Собянин, этой ночью системы российской противовоздушной обороны снова отлично отработали и уничтожили крылатого засланца с Украины.



Инцидент произошел в Можайском районе Подмосковья. Еще один дрон ударил в строящееся здание в знаменитом столичном комплексе Москва-Сити.



На места резонансных инцидентов оперативно отправились представители профильных служб и ведомств. По имеющейся на данный момент информации, происшествия обошлись без пострадавших.

