Собянин сообщил о попадании БПЛА в строящееся здание в Сити

Собянин сообщил о попадании БПЛА в строящееся здание в Сити
Сергей Собянин. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Беспилотник уничтожен

Украинский противник продолжает атаки на мирные города. Как сообщил московский градоначальник Сергей Собянин, этой ночью системы российской противовоздушной обороны снова отлично отработали и уничтожили крылатого засланца с Украины.

Инцидент произошел в Можайском районе Подмосковья. Еще один дрон ударил в строящееся здание в знаменитом столичном комплексе Москва-Сити.

На места резонансных инцидентов оперативно отправились представители профильных служб и ведомств. По имеющейся на данный момент информации, происшествия обошлись без пострадавших.

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