Собянин рассказал о 3D-моделировании при строительстве метро

С помощью современных технологий Москва сможет развиваться еще быстрее

При строительстве метро в столице активно применяются цифровые технологии. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин. Он пояснил, что предварительное создание 3D-модели станции помогает вовремя обнаружить и исправить ошибки, которые при реальном возведении объекта было бы сложнее устранить.

"В 3D готовится и выпускается проектная и рабочая документация. Таким образом были спроектированы станции БКЛ "Терехово" и "Кунцевская". В работе – станции Рублёво-Архангельской линии",

– написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр Москвы особо подчеркнул, что при создании виртуальной модели используются базы данных, созданные на отечественном ПО. И сейчас цифровые двойники используют не только для возведения новых станций метро, но и других объектов.

"Например, впервые в России на нашем ПО проектируется крупный инфраструктурный объект метро – электродепо "Бирюлёвское",

– рассказал мэр.

В дальнейшем планируется расширять возможности цифровизации метростроения. В частности, база готовых решений уже разрабатывается. Это позволит упростить процесс создания 3D-модели будущего участка метро, даже целой линии.

Ранее Сергей Собянин рассказал о благоустройстве набережной у станции БКЛ "Нагатинский Затон".