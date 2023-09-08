Парк Дружбы на границе Подмосковья и Москвы появится летом 2025 года

Парк Дружбы на границе Подмосковья и Москвы появится летом 2025 года
Фото: Константин Семенец
Общая площадь проекта составляет более 40 гектаров

Новое рекреационное пространство на территории между подмосковными Люберцами и московским районом Некрасовка станет доступным для жителей двух регионов летом 2025 года. Об этом сообщили губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Парк соединит два больших микрорайона, в одном (в Москве) уже сегодня живет около 100 тыс. человек, а у нас в Люберцах – около 60 тыс. Эта территория, которая нуждалась в особой заботе (и нас просили об этом жители), через полтора года будет выглядеть совсем по-другому",

– прокомментировал губернатор Подмосковья.

Отмечается, что проект предусматривает капитальный ремонт территории, включая очистку акватории озера и строительство моста Дружбы, который свяжет южный и северный берега.

В парке также будут созданы пешеходные и велосипедные маршруты, лодочная станция, детские и спортивные площадки, система освещения, а также зоны для отдыха и рыбалки.

"У нас с Московской областью масштабное сотрудничество по целому ряду глобальных направлений – транспортная программа, инженерная, экология, социальное направление. И, конечно же, мы не можем обойти вниманием вопросы благоустройства, так как область и город – это, по сути, живая ткань",

– заявил мэр Москвы Собянин.

Работы по передаче земельных участков для этого проекта уже начались, и в мае следующего года планируется начать его реализацию.

Общая площадь проекта составляет более 40 гектаров. После благоустройства Парк Дружбы улучшит качество жизни и обогатит досуг жителей столицы и пригорода.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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