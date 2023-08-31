Андрей Воробьев: более 260 тысяч детей из Московской области отдохнули летом в лагерях

Андрей Воробьев: более 260 тысяч детей из Московской области отдохнули летом в лагерях
Фото: пресс-служба правительства МО

За лето подмосковные власти организовали отдых для нескольких сотен тысяч детей. 100 тысяч детей отдохнули в загородных лагерях, одна тысяча детей – в школьных, порядка пяти тысяч детей – на Черном море, более 25 тысяч детей из нуждающихся семей получили от Подмосковья льготные путевки, около двух тысяч детей участников СВО отдохнули в лагере "Литвиново". Такие данные привел губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Этим летом отдохнуло свыше 260 тыс. детей. Там [в оздоровительных лагерях] было предусмотрено все, чтобы ребята могли отвлечься, насладиться детством и летом – 5-разовое питание, игры на свежем воздухе, турпоходы, посещения бассейна и боулинга, встречи со знаменитостями, вечерние посиделки у костра", – рассказал он.

В Московской области этим летом работало 111 детских оздоровительных лагерей, больше всего их было в Пушкине, Истре, Коломне, Рузе – суммарно 49. При этом их тематическая направленность была разнообразной – от творческой и спортивной до музыкальной и палаточной.

Кроме того, порядка одной тысячи детских лагерей работали при подмосковных школах. Их программы включали мастер-классы, экскурсии, спортивные активности, командные соревнования, а также занятия с учителями.

Например, в лагере "Литвиново" были организованы показы фильмов, дискотеки, спектакли и конкурсы. Детям здесь также предлагалась большая спортивная программа – плавание, бильярд, аэрохоккей, теннис.

В течение лета более двух тысяч детей отдохнули в лагерях, которые открылись после закрытия пунктов временного размещения в Щелкове, Подольске, Зарайске, Шатуре, Коломне и других городах.
Детей из Московской области также принимали четыре лагеря на Кубани – "Премьера", "Электрон" и "Родник" в Анапе, а также "Золотой колос" в Туапсе.

Все локации и подробная информация о детском летнем отдыхе доступна на специальном портале "Детские лагеря в Подмосковье".

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