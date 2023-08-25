Андрей Воробьев: 7,5 тонн гумпомощи из Подмосковья отправлено в новые регионы

В рамках акции "Доброе дело" жители Московской области собрали канцелярские товары, продукты питания и средства гигиены для новых регионов. Груз был принят и упакован на центральном балашихинском складе.



Московская область всегда стремится поддерживать нуждающиеся семьи, а в самом регионе многодетные семьи с детьми с особенностями развития получают социальные выплаты на школьную форму, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Из Подмосковья в Донбасс направили 7,5 тонн канцелярских товаров – ручки, карандаши, тетради, портфели и книги. Кроме того, мы отправили продукты, воду и средства гигиены для жителей Донбасса и бойцов на передовой. Всего было загружено 20 тонн товаров", – сообщил губернатор, отметив, что с апреля прошлого года участники акции "Доброе дело" собрали 4,8 тысячи тонн гуманитарной помощи.

В преддверии нового учебного года в новые российские регионы также отправили художественную литературу. Жители Подмосковья принесли книги в рамках Всероссийской акции "Книга другу".

В работе участвовало около 30 добровольцев, рассказал волонтер Никита Буслаев. В Московской области есть пункты сбора помощи, которые можно найти на сайте volontermo.ru, добавил он.

Сбор принадлежностей для школьников в преддверии Дня знаний в Московской области проводится второй год подряд. В 2022-м регион отправил ученикам Донбасса более семи тысяч наборов.