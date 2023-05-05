Андрей Воробьев: 1 июня в Подмосковье откроется филиал госфонда "Защитники Отечества"

Андрей Воробьев: 1 июня в Подмосковье откроется филиал госфонда "Защитники Отечества"
Фото: пресс-служба правительства Московской области

Московская область будет оказывать участникам СВО всестороннюю поддержку – от реабилитации после ранений и обеспечения медикаментами до трудоустройства военных и помощи их семьям. Об этом в ходе встречи с председателем госфонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы выполняем поручение Президента – это все, что связано с заботой о наших героях, об их семьях. Как и во всех без исключения регионах, у нас развернута достаточно большая работа – в муниципалитетах созданы центры поддержки семей, мы находимся на постоянной связи и с детьми, и с супругами, и самими ребятами. Многие из наших глав выезжают в зону проведения СВО, стараемся там все самое необходимое также обеспечить", – сказал губернатор Московской области.

Он также добавил, что Московская область рассчитывает на плодотворное сотрудничество с госфондом "Защитники Отечества". Руководителем подмосковного филиала фонда назначена Ольга Ермакова – начальник отдела в учебном патриотическом центре "Авангард", председатель женского совета 45-й отдельной гвардейской бригады спецназа.

Председатель госфонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, в свою очередь, отметила, что главная задача организации – помогать демобилизованным и ветеранам социализироваться и возвращаться к мирной жизни. "Я уверена, что совместно с органами социальной защиты, образования, здравоохранения Московской области мы объединим усилия и сделаем все возможное, чтобы ребята как можно быстрее возвращались к нормальной жизни", – прокомментировала она.

Подмосковный филиал "Защитников Отечества" будет располагаться в Красногорске, напротив Дома правительства Московской области. Ожидается, что здание будет обеспечено консультационными зонами, МФЦ, детской комнатой, конференц-залом, библиотекой, комнатой с реабилитационным оборудованием. В центре будут работать юристы, специалисты служб занятости, психологи, специалисты в области медико-социальной экспертизы, социальные координаторы. Число сотрудников к концу 2023 года составит 180 человек.

Госфонд "Защитники Отечества" создан 3 апреля президентским указом. Фонд работает в формате "одного окна".

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