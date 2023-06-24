Андрей Воробьев познакомил представителей общественности с деятельностью филиала фонда "Защитники Отечества" в Подмосковье

Работу подмосковного филиала фонда "Защитники Отечества" в Красногорске осмотрели Маргарита Симоньян, главред RT и Sputnik, Денис Лебедев, чемпиона мира по боксу и депутата Совета депутатов Чехова, Бутай Бутаев, главврач Видновской больницы, Салис Каракотов, генерального директора "Щелково Агрохим" и Ольга Коростелева, председатель женсовета соединения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что филиал фонда уже оказал помощь около 400 человекам, включая более 200 участников СВО.

"Мы сегодня хотели бы продемонстрировать работу нашего регионального филиала фонда "Защитники Отечества". Основные вопросы, с которыми сюда обращаются, с первого дня остаются неизменными – получение удостоверения ветерана боевых действий, выплат по ранению, прохождение военно-врачебной комиссии для получения инвалидности", – прокомментировал он.

На мероприятии Илья Хахриков, один из участников СВО, встретился со Виктором Исаевым, который также служил в его батальоне и присоединился к работе в фонде после ранения.

Илья выразил радость, увидев Виктора живым, а Виктор подчеркнул, что Илья был одним из лучших медиков на Красном лимане и спас много жизней.

Филиал фонда создал комфортные зоны для приема и консультаций, которые оснащены современной мебелью. Помещения адаптированы для передвижения на колясках и оснащены электрическими подъемниками, широкими дверными проемами и санитарными комнатами.

Одно из важных направлений работы филиала – помощь инвалидам СВО, включая консультации, выплаты и приобретение колясок. Также в филиале представлены каталоги средств реабилитации, которые можно просмотреть и заказать.

Подмосковный филиал фонда "Защитники Отечества", расположенный в Красногорске и работающий с 1 июня, уже обслужил около 400 человек, включая более 200 участников СВО.

Филиал предоставляет информацию через единый номер 8 (498) 602-00-23 и соцсети – Телеграм, ВК, ОК.