Губернатор Воробьев: набор помощи участникам СВО уже стандартизирован

Губернатор Воробьев: набор помощи участникам СВО уже стандартизирован
Фото: Заседание рабочей группы по вопросам поддержки участников СВО и их семей. Фотографии Александры Степановой

Губернатор Московской области Андрей Воробьев продемонстрировал заместителю председателя Совета Федерации РФ Андрею Турчаку региональный информационный центр, в котором работают над запросами, в том числе, участников СВО и их близких.

"Мы получаем в день порядка 200 обращений, осуществляем работу в городских округах. Все, что касается стандарта, о котором говорили, он у нас тоже существует, как и в других регионах. Мы тесно общаемся с губернаторами, и, по сути, набор помощи стандартизирован уже сегодня", – рассказал Воробьев.

Стандарт утвержден на заседании рабочей группы и включает обязательные меры поддержки: первоочередное зачисление детей участников СВО в секции и продленку, компенсацию ЖКУ, освобождение от оплаты за детский сад, льготы по транспортному налогу и путевкам в оздоровительные лагеря, а также льготное питание в школах и средних профессиональных учебных заведениях. В Подмосковье дополнительно предусмотрены единовременные выплаты контрактникам и комплекс мер для детей участников СВО.

"Сегодня на федеральном уровне действуют более 130 мер поддержки. Работа над их расширением будет продолжена. Значительная часть реализуется и в наших регионах. Готовясь к сегодняшнему заседанию, мы вместе с Координационным центром Правительства проанализировали каждую такую меру, оценили востребованность, охват и возможность внедрения во всех субъектах. Итогом этой работы стала подготовка перечня, который мы предлагаем утвердить в качестве Единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей", – рассказал Андрей Турчак.

Он также подчеркнул важность масштабирования социального паспорта участника СВО, позволяющего отслеживать потребности семей и оперативно принимать решения.

В Подмосковье действует сеть муниципальных центров поддержки участников СВО. Региональный филиал Государственного фонда "Защитники Отечества" откроется в Красногорске 1 июня. "Фонд "Защитники Отечества", созданный по поручению Президента России Владимира Путина, занимается адресным сопровождением ветеранов СВО и семей погибших бойцов. В поле нашей деятельности – максимально широкий круг вопросов, который дополняет меры государственной поддержки, – рассказала председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, принявшая участие в заседании в режиме ВКС.

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