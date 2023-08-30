Андрей Воробьев: открывшаяся подстанция "Пахра" обеспечит электроэнергией 1,4 млн жителей Подмосковья

Открывшаяся после модернизации подстанция "Пахра" в подмосковном Домодедове стала одним из крупнейшим проектом реконструкции в стране за последние пять лет, суммарный объем инвестиций превысил 17 млрд рублей.



На старте работы подстанции присутствовали председатель правительства РФ Михаил Мишустин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, зампредседателя правительства Александр Новак, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев и генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин.

Мишустин подчеркнул важность подстанции для бесперебойного электроснабжения всего Московского региона. Проект, по оценке премьер-министра, можно считать большим достижением разработчиков и инженеров.

"Речь идёт не только о сложном оборудовании, но и, что очень важно, о полностью отечественном программном обеспечении, которое здесь применено для промышленной автоматизации и дистанционного управления", – прокомментировал Мишустин.

В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что такие объекты, как "Пахра" и открывшаяся полгода назад подстанция "Тютчево", вносят ощутимый вклад в развитие Московской агломерации.

"Мы знаем, что 60% потребления электроэнергии в Подмосковье приходится на предприятия, на экономику. Здесь рядом в прилегающих территориях находятся индустриальные парки, которые ждут новых инвесторов, часть проектов уже реализуется. А это невозможно без инфраструктурных объектов – газа, электричества, дорог", – добавил он.

Мощность подстанции "Пахра" после реконструкции увеличилась более чем вдвое – с 750 до 1700 МВА. Это означает, что электроэнергией дополнительно обеспечат 80 тысяч квартир, частные дома, коттеджи и новые предприятия. При этом на преобразованной в объект закрытого типа подстанции внедрили технологию дистанционного управления, автоматизированная система управления сможет обрабатывать более 10 тысяч цифровых сигналов.

По оценке генерального директора "Россетей" Андрея Рюмина, подстанцию "Пахра" можно назвать новым, а не просто реконструированным объектом. Ее мощностей хватит для обеспечения электроэнергией Домодедова, Подольска, Троицка, Чехова и Серпухова.

Отметим, что "Пахра" входит в Московское энергетическое кольцо, включающее девять центров, распределительный центр ТЭЦ-26 и линии электропередачи протяжённостью 376 км.