Андрей Воробьев поздравил отдельную гвардейскую бригаду управления ВДВ с профессиональным праздником

Бригада является уникальным соединением

Губернатор Московской области выразил военнослужащим благодарность за выполнение боевых задач.



"Всегда очень приятно общаться с настоящими профессионалами – кто-то отвечает за связь, кто-то за другие направления, которые свойственны ВДВ. Мне кажется, что в этом братстве и есть успех наших Воздушно-десантных войск. Хочу пожелать всем здоровья, чтобы те задачи, которые стоят, были успешно выполнены", – подчеркнул губернатор.

Бригада является уникальным соединением, включая в себя десантников и связистов одновременно. Они выполняют различные боевые задачи, такие как налаживание связи, посадку самолетов с десантниками, установление навигации авиационной техники и другие. Также особое внимание уделяется обучению рукопашному бою и оружию.

В ходе мероприятия военнослужащие были отмечены за свои достижения и награждены ценными подарками.

В бригаде служит более 100 женщин, активно участвующих в воинских соревнованиях и спортивных мероприятиях.

Гвардии ефрейтор, укладчик парашютов Елизавета Третьякова, которая уже три года служит в ВДВ, рассказала, что в воздушный десант ее привела любовь к парашютным прыжкам. Третьякова является членом сборной России по парашютному спорту.