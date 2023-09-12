Мосгоризбирком подвел официальные итоги избирательной кампании

Мосгоризбирком подвел официальные итоги избирательной кампании
Фото: Чингаев Ярослав/ АГН Москва
Выборы в столице признали состоявшимися

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила результаты выборов мэра Москвы, проходивших с 8 по 10 сентября 2023 года. Главой города в соответствии с ч. 13 ст. 76 Избирательного кодекса столицы избран Сергей Собянин. Об этом было объявлено на заседании МГИК во вторник, 12 сентября.

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что в выборах приняли участие 3 325 120 москвичей. Жалоб, ставящих под сомнение итоги голосования, в адрес МГИК не поступило. Выборы мэра Москвы прошли в обстановке высокой политической культуры, а кандидаты проявили высочайший уровень взаимного уважения и уважения избирателей.

"С полным основанием можем констатировать, что благодаря всем участникам и организаторам этих выборов задачи, о которых мы говорили в этих стенах перед началом выборов, триада выборов мэра – легитимность, открытость и надежность – полностью реализованы",

– приводит АГН "Москва" слова Кирилловой.

По официальным данным, за Сергея Собянина проголосовали 2 499 114 москвичей, что составило 76,39%. Его ближайший соперник – Леонид Зюганов, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова, получил поддержку 8,11% избирателей.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
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