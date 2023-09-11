Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы во всех районах города

В Мосгоризбиркоме объявили итоги голосования

Сергей Собянин одержал на выборах мэра безоговорочную победу – он набрал больше всего голосов во всех районах Москвы. Об этом сообщили в понедельник, 11 сентября, в Московской городской избирательной комиссии.

"Ни один участок он не проиграл",

– отметила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

После обработки 100% протоколов УИК стало известно, что за Сергея Собянина проголосовали 2 499 114 избирателей, что составляет 76,39% голосов. На втором месте Леонид Зюганов – его кандидатуру поддержали 265 374 москвича (8,11%). Далее идет Борис Чернышов (183 529 голосов, 5,61%), Владислав Даванков (174 869 голосов, 5,34%) и Дмитрий Гусев (128 701 голос, 3,93%), передает "Москва24".

Сергей Собянин поблагодарил москвичей за поддержку и пообещал продолжать работать на благо города.