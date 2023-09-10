Политолог: Высокий процент голосующих онлайн обусловлен уровнем цифровизации в Москве

По оценке экспертов, столичные выборы прошли очень прозрачно

Выборы мэра Москвы проходят прозрачно. Такую точку зрения высказал политолог Виталий Иванов.

"Я считаю, что как и в прежние годы, все достаточно прозрачно. Кто на это настроен смотреть объективно, тот никаких принципиальных проблем, трудностей и тому подобного не увидит", – сказал Иванов.

Политолог отметил рост числа избирателей, которые предпочли формат дистанционного электронного голосования. "Очень большой процент. Ну это, скажем так, вписывается в общую логику, которая активно реализуется и городским руководством, и федеральным, я имею в виду цифровизацию всех возможных, скажем так, активностей во взаимоотношениях между гражданами и государством. И, конечно, это продвижение получило отклик", – добавил политолог.

Выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября. На пост столичного градоначальника претендовали пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин ("Единая Россия"), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду"), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков ("Новые люди").