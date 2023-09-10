Эксперт: Благодаря московскому стандарту наблюдения в столице нет серьезных нарушений на выборах

Эксперт: Благодаря московскому стандарту наблюдения в столице нет серьезных нарушений на выборах
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press
В процесс были вовлечены представители разных партий

В столице нет серьезных нарушений на выборах во многом благодаря московскому стандарту наблюдения, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

По его словам, с каждым годом в Москве нарушений фиксируется все меньше и меньше, а серьезных нарушений не было уже как минимум пять лет. 

Он также отметил, что московский стандарт наблюдения за выборами – значимая часть процесса голосования. "Крайне важно, что представители разных партий в этот процесс вовлечены, потому что если участники выборов не интересуются, как все происходит, или неспособны договориться об общем подходе, то это, на мой взгляд, серьезная проблема. И важная часть всего наблюдения – участники выборов наблюдают за тем, как происходит совместно с общественными наблюдателями, представителями средств массовой информации. Это, по моему мнению, является дополнительным арбитражем помимо избирательной комиссии хода голосования и его итогов", – сказал Костин.

По его мнению, выборы мэра Москвы в 2023 году корректно зафиксируют текущие политические предпочтения москвичей. "Рискну предположить, что все пройдет достаточно хорошо, достаточно спокойно и выборы в Москве корректно зафиксируют текущие политические предпочтения жителей города, жителей столицы", – сказал Костин.

Выборы мэра Москвы прошли в столице с 8 по 10 сентября 2023 года. Участвовали в выборах пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин ("Единая Россия"), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду"), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков ("Новые люди").

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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