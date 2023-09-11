Состоялся итоговый розыгрыш "Миллиона призов" среди голосовавших электронно

2,3 миллиона москвичей получили подарочные баллы

Все победители акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов" определены. В понедельник, 11 сентября, в Москве состоялся третий, заключительный розыгрыш призовых баллов. В нем приняли участие избиратели, которые голосовали за кандидата в мэры онлайн с 20:01 9 сентября и до завершения выборов, а также те, кто проголосовал в воскресенье, 10 сентября, при помощи установленных на участках электронных терминалов.

Победители получат СМС с сообщением о выигрыше. Чтобы получить баллы, нужно до 25 сентября активировать уникальный код участника на странице акции #ВыбираемВместе2023. Там же можно выбрать, куда потратить баллы: это может быть аптека, "Детский мир", ресторан, продуктовый магазин, зоопарк, благотворительный фонд и пр.

Всего за три розыгрыша было выдано 2,3 млн призовых купонов номиналом 1000, 3000 и 5000 баллов. При этом москвичи, которые впервые принимали участие в электронном голосовании, но не выиграли приз, тоже получат по 1000 баллов.

Москвичи 8-10 сентября 2023 года выбирали мэра города, а также депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. По предварительным итогам, лидирует Сергей Собянин.