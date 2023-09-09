Новый розыгрыш баллов среди голосующих электронно состоится 10 сентября

Победителей определят случайным образом

Второй розыгрыш программы "Миллион призов" среди голосующих пройдет 10 сентября. В завтрашний розыгрыш акции #ВыбираемВместе2023 попадут те москвичи, которые успели проголосовать сегодня через электронный терминал или онлайн до 20:00.

Победителей розыгрыша определят случайным образом при помощи специального программного обеспечения, каждому отправят СМС-сообщение с информацией о выигрыше.

Среди участников голосования разыгрывают одну, три или пять тысяч призовых баллов. Призовые баллы программы "Миллион призов" можно обменять на детскую одежду и обувь, школьные принадлежности, игрушки, поход в театр, музей и кафе. Выигрыш можно будет потратить у любого партнера программы – сегодня их уже более 220. Один балл равен одному рублю.

Первый розыгрыш состоялся 9 сентября, призовые баллы получили более 1 млн человек. Проверить выигрыш и активировать код можно на сайте акции #ВыбираемВместе2023. Там же размещена информация о ее партнерах, порядке и сроках проведения, условиях участия, а также ответы на другие вопросы.

Горожане, которые примут участие в онлайн-голосовании впервые, получат бонусную тысячу баллов в любом случае, даже если не окажутся в числе победителей розыгрышей.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО проходят с 8 по 10 сентября. Розыгрыши призовых баллов состоятся 9, 10 и 11 сентября. Всего предусмотрено 2,3 миллиона призов.