Около 1,5 млн москвичей проголосовали на выборах мэра в первый день

Около 1,5 млн москвичей проголосовали на выборах мэра в первый день
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Pres
Избирательные участки закрылись в 20:00

За первый день голосования на выборах мэра Москвы проголосовали в общей сложности 1,5 млн человек. Избирательные участки, которых в городе более 2 тыс.,  закрылись в 20:00 по московскому времени, завтра в 8:00 они заработают вновь. 

Как рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, на данный момент в голосовании приняли участие около полутора миллионов избирателей – среди них есть и те, кто голосовали онлайн, и те, кто голосовали на участках с помощью терминалов. 

Жалоб за прошедший день в МГИК не поступало.

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев сообщил, в свою очередь, что все поступившие в штаб сообщения имеют несущественный характер и не влияют на общий ход голосования.

"Все сообщения отрабатываются по мере их поступления. Кроме того, мы продолжим работать и ночью. Свою работу продолжают видеонаблюдатели. Они находятся в видеоцентре Общественного штаба круглосуточно",

– подчеркнул Ковалев.

Проголосовать онлайн можно до 19:59 часов 10 сентября по ссылке. Для этого необходимо иметь полную учетную запись на mos.ru. Сделать свой выбор можно с мобильного устройства, планшета или компьютера, подключенного к Интернету. Онлайн-голосование доступно также тем избирателям, которые находятся в отпуске на территории России или на даче.

Источник: Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве ✓ Надежный источник

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