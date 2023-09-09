За два дня на выборах мэра Москвы проголосовали более 2,5 млн человек

Голосование проходит в штатном режиме, жалоб не поступало

За два дня в выборах мэра Москвы приняли участие более 2,5 человек. Как сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, голосование проходит в штатном режиме, нарушений зафиксировано не было.

В свою очередь, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев рассказал о ходе наблюдения за голосованием.

По его словам, штаб анализирует абсолютно все поступающие обращения.

"Сообщения, которые мы получили за эти дни, в основном касаются каких-то технических и организационных вопросов и носят незначительный характер. Официальных жалоб, тем более, серьезных, в штаб не поступало",

– подчеркнул руководитель штаба.

Говоря о технической составляющей голосования, он отметил, что на участках также находятся специалисты, готовые помочь избирателям в случае возникновения каких-либо сложностей при голосовании с помощью электронных терминалов. Всего же в корпус наблюдателей входит более 11 тысяч человек.

Выборы мэра Москвы проходят в этом году с 8 по 10 сентября. Свой голос москвичи могут отдать, либо посетив один из 2058 участков, либо проголосовав дистанционно. В электронном голосовании уже приняли участие президент России Владимир Путин, кандидат в мэры Сергей Собянин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и премьер-министр Михаил Мишустин.