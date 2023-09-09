Собянин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Собянин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы
Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»
Он призвал москвичей тоже отдать свой голос

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах столичного градоначальника. Свой голос он отдал в электронном виде. 

"Проголосовал на выборах мэра. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей",

– рассказал Собянин в своем личном блоге. 

При этом мэр обратил внимание на тот факт, что любой желающий может проголосовать вживую, на избирательном участке. Те москвичи, которые находятся в эти дни не по месту регистрации, могут отдать свой голос удаленно – из любого удобного им места. 

Как ранее сообщало Утро.ру, об участии в электронном голосовании сообщили зампред Совбеза Дмитрий Медведев и ряд известных людей, в том числе полярник Константин Зайцев. Все они высоко оценили удобство онлайн-голосования. 

Выборы мэра Москвы проходят в этом году на протяжении трех дней – с 8 по 10 сентября. За первый день проголосовали более 1,5 млн москвичей. Нарушений, по данным общественников, пока зафиксировано не было.

Источник: Личный блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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