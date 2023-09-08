Полярник Зайцев высоко оценил систему онлайн-голосования на выборах в Москве

Общественник смог быстро проголосовать с помощью телефона

Вице-президент Ассоциации полярников Константин Зайцев решил принять участие в дистанционном электронном голосовании на выборах мэра столицы, которые проходят 8 сентября.

Константин уточнил, что смог все сделать с помощью телефона – воспользовался рекомендациями пошаговой инструкции. Для занятых людей, не имеющих возможности появиться в избирательном пункте, все оказалось очень просто и удобно.

"Чтобы, если бы были какие-то вопросы или проблемы, я смог бы сделать это в субботу или воскресенье повторно. Поэтому мне было вполне комфортно и удобно", – уточнил Зайцев.

Напомним, выборы мэра столицы проходят с 8 по 10 сентября. Ранее удобство электронного голосования оценил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.