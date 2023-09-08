Вячеслав Володин проголосовал на выборах мэра Москвы

Спикер Госдумы воспользовался терминалом для электронного голосования

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин принял участие в выборах мэра Москвы в пятницу, 8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

"Вячеслав Володин проголосовал на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы",

– говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте Госдумы в ВК.

Спикер ГД опробовал новинку нынешних выборов: терминал для электронного голосования. Такие аппараты установлены на избирательных участках. С их помощью можно по паспорту получить не бумажный, а цифровой бюллетень, для заполнения которого нужно поставить стилусом на экране отметку напротив фамилии кандидата.

С сегодняшнего утра и до 20:00 воскресенья, 10 сентября, москвичи выбирают мэра города, а в 13 округах ТиНАО также муниципальных депутатов. Кандидатами на пост мэра являются нынешний глава Москвы Сергей Собянин ("Единая Россия"), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду"), вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди").

Накануне в Мосгоризбиркоме прошла процедур разделения ключа расшифрования данных дистанционного электронного голосования.