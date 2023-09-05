Замгендиректора Краснопресненских бань рассказал об участии в акции "Миллион призов"

Шанс получить подарочные баллы и обменять их на призы смогут москвичи, проголосовавшие на выборах через интернет

Акция "Миллион призов" – это своего рода реклама, только бесплатная и на качественной платформе. Такое мнение высказал заместитель генерального директора ООО "Краснопресненские бани" Михаил Самойлов.

По словам предпринимателя, преимущества акции "Миллион призов" для бизнеса очевидны: компании смогут рассказать о себе большому количеству граждан, не прилагая особых усилий и без вложения денежных средств. Иначе говоря, это бесплатная реклама на заслуживающей доверия популярной площадке.

"Я здесь вижу прямые преимущества. Я надеюсь, что благодаря акции у нас появятся новые гости, в том числе люди, которые, может, даже не задумывались о том, что можно попробовать такой способ отдыха",

– пояснил Самойлов в беседе с АГН "Москва".

Важно, что москвичи, которые воспользуются системой дистанционного электронного голосования, не только получат шанс выиграть один из 2300000 призов, но и сэкономят свое время. "Это очень удобно", – подчеркнул Михаил Самойлов.

С 8 по 10 сентября 2023 года в Москве пройдут очередные выборы мэра города. Москвичи могут прийти проголосовать на избирательные участки по месту постоянной регистрации или воспользоваться системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Регистрироваться заранее не нужно, главное иметь полную учетную запись на mos.ru.

Участники онлайн-голосования становятся претендентами на выигрыш в акции "Миллион призов", в том числе 1000, 3000 или 5000 баллов (1 балл = 1 рублю), которые затем можно потратить в магазинах-партнерах акции, аптеках, ресторанах, развлекательных заведениях и т.д.

Ранее представитель ресторана "Сенполия" дала свою оценку акции "Миллион призов".