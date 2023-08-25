В Москве завершилось тестирование системы электронного голосования

В Москве завершилось тестирование системы электронного голосования
Фото: АГН Москва
В процедуре приняли участие практически 430 тысяч человек

С 8 по 10 сентября в Москве пройдут выборы мэра города и мундепов ТиНАО. Тестовое электронное голосование, в котором поучаствовали практически 430 тыс. человек перед выборами, уже завершено. Все смогли ознакомиться с нововведениями в процессе голосования, а организаторы выборов смогли убедили москвичей в корректном функционировании всех систем.

Тестирование прошло 25 августа. В них участвовали совершеннолетние россияне с постоянной регистрацией в Москве с полной учетной записью на mos.ru. Горожане смогли выбрать мероприятие ко Дню города.

Вместе с тем участвующие протестировали процесс голосования на избирательных участках.

Проверка возможности голосования в онлайн-формате доступна в личном кабинете на mos.ru – необходим виджет "Сервис проверки доступа к онлайн-голосованию", достаточно кликнуть на "Получить информацию".

В сентябре состоятся выборы мэра города. А жителям тринадцати муниципальных образований ТиНАО предстоит выбрать кандидатов в Совет депутатов. Отдать свой голос можно и онлайн, и на участках.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

"Объявляю вас мужем и женой": счастливую Семенович сняли в московском ЗАГСе

Певица трепетала от волнения

Уволенному Пригожину нашли замену

В деле появилась скандальная фигура

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей