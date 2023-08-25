В Москве завершилось тестирование системы электронного голосования

В процедуре приняли участие практически 430 тысяч человек

С 8 по 10 сентября в Москве пройдут выборы мэра города и мундепов ТиНАО. Тестовое электронное голосование, в котором поучаствовали практически 430 тыс. человек перед выборами, уже завершено. Все смогли ознакомиться с нововведениями в процессе голосования, а организаторы выборов смогли убедили москвичей в корректном функционировании всех систем.

Тестирование прошло 25 августа. В них участвовали совершеннолетние россияне с постоянной регистрацией в Москве с полной учетной записью на mos.ru. Горожане смогли выбрать мероприятие ко Дню города.

Вместе с тем участвующие протестировали процесс голосования на избирательных участках.

Проверка возможности голосования в онлайн-формате доступна в личном кабинете на mos.ru – необходим виджет "Сервис проверки доступа к онлайн-голосованию", достаточно кликнуть на "Получить информацию".

В сентябре состоятся выборы мэра города. А жителям тринадцати муниципальных образований ТиНАО предстоит выбрать кандидатов в Совет депутатов. Отдать свой голос можно и онлайн, и на участках.