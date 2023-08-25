Началось тестовое голосование в рамках подготовки к выборам мэра Москвы

Тестирование пройдет 25 августа с 08:00 до 14:00

С 8 по 10 сентября в российской столице пройдут выборы градоначальника, а также депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО. Традиционно москвичи смогут проголосовать как очно на избирательных участках, так и дистанционно через портал mos.ru.

В пятницу, 25 августа, стартовало тестовое голосование в рамках подготовки к выборам мэра Москвы. Оно пройдет 08:00 до 14:00. По ссылке жители столицы смогут ответить, какие мероприятия для они выбрали бы на День города.

Для участия в электронном голосовании необходимо быть совершеннолетним гражданином РФ, имеющим постоянную регистрацию в Москве и полную учетную запись на портале mos.ru. Тестирование системы доступно также на избирательных участках.

Пока участники будут знакомиться с нововведениями дистанционного электронного голосования, организаторы проверят корректность работы системы. Посетителям цифрового портала достаточно нажать кнопку "Получить информацию" в виджете "Сервис проверки доступа к онлайн-голосованию" на рабочем столе.

Во время выборов мэра Москвы определиться с формой волеизъявления можно будет непосредственно 8-10 сентября, предварительная регистрация не требуется. Электронное голосование будет доступно все три дня с 8:00 до 20:00. Избирательные участки будут открыты в этом же промежутке времени.

Среди москвичей, принявших участие в онлайн-выборах мэра Москвы, будут разыграны призовые баллы в рамках программы "Миллион призов". Выиграть можно одну, три или пять тысяч баллов, а всего организаторы заложили 2,3 миллиона призов.

По курсу "один балл – один рубль" участники сентябрьских выборов смогут потратить свои призы на покупки в магазинах одежды, детских товаров и товаров для дома, кафе и ресторанов или музеях Москвы. Кроме того, баллы можно направить на благотворительность.