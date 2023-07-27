Мосгоризбирком утвердил правила дистанционного голосования на выборах

Проголосовать в сентябре можно будет онлайн

10 сентября 2023 года в Москве состоятся выборы мэра города и совмещенные с ними выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. Проголосовать можно будет как очно, так и онлайн. Порядок дистанционного голосования уже определили в Мосгорибиркоме в ходе заседания комиссии.

В ходе встречи заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут рассказал о новшествах сентябрьских выборов. Новинкой станут терминалы дистанционного электронного голосования (ТЭГ). Их использование гораздо упростит процедуру голосования для граждан.

Терминалы будут представлены двух видов. Первый тип – это стационарные терминалы, которые будут стоять непосредственно на избирательных участках. Если человек захочет проголосовать с помощью него, ему не надо будет заполнять никакие бумажные бюллетени. Все делается в электронном режиме. Второй вариант терминалов – переносные. При помощи них граждане смогут проголосовать, не выходя из дома.

Также в ходе выборов мэра Москвы будут проводиться контрольные распечатки хода голосования в Общественном штабе по наблюдению за выборами. Наблюдать за ходом дистанционного электронного голосования смогут и сами избиратели по своему желанию при помощи специального интернет-сервиса.

Кандидаты будут иметь доступ к отдельному узлу распределенной базы данных. Наблюдение будет доступно за выборами мэра Москвы и выборами депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского округов.

Кроме того, на выборах будет активно использоваться уже зарекомендовавшая себя система блокчейн, что полностью делает выборы легитимными и прозрачными. Тайна голосования при этом соблюдается в полной мере.