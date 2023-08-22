Участники тестового электронного голосования в Москве выберут мероприятие ко Дню города

Участники тестового электронного голосования в Москве выберут мероприятие ко Дню города
Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва
Москвичам дают возможность потренироваться перед выборами мэра

В Москве проведут тестовое голосование в дистанционном режиме. В пятницу, 25 августа, москвичи смогут через интернет выбрать мероприятия ко Дню города и заодно ознакомиться с процессом голосования онлайн.

С 8 по 10 сентября в Москве пройдут выборы мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО. Проголосовать можно будет как на избирательном участке по месту постоянной регистрации, так и через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) из любой точки мира, где есть интернет. По традиции за несколько дней до Единого дня голосования организаторы ДЭГ проводят тестирование системы.

В этом году тестирование ДЭГ пройдет с 08:00 до 14:00 25 августа. Москвичи, имеющие полную учетную запись на портале городских услуг mos.ru, смогут пройти по ссылке, которая появится на специальной странице, посвященной тестовому голосованию, и выбрать мероприятие для Дня города. Таким образом, жители столицы убедятся, что смогут голосовать онлайн на сентябрьских выборах, а организаторы проверят работу всех электронных систем.

Пройти тестовое голосование можно будет также на избирательных участках.

Напомним, в этом году заранее подавать заявку на участие в онлайн-выборах не нужно. Решить, как проголосовать, можно непосредственно в дни выборов.

О том, как москвичи относятся к услуге дистанционного электронного голосования, "Утро" писало ранее.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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