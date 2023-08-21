Москвичей пригласили принять участие в тестовом голосовании 25 августа

Участники тестового голосования выберут мероприятие ко Дню города

На пятницу, 25 августа, запланировано тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве. Его участникам предложат выбрать "подарок" на День города, решили на заседании Общественного штаба по наблюдениям за выборами в российской столице.

По словам председателя штаба Вадима Ковалева, участников тестового голосования спросят о том, что их порадовало бы в День города. Также известны варианты ответов:

"Бесплатная городская парковка";

"Пешеходная зона на одной из улиц в границах Бульварного кольца";

"Бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города";

"Бесплатное посещение городских музеев".

Напомним, 8, 9 и 10 сентября в Москве состоятся выборы мэра. С 2010 года эту должность занимает Сергей Собянин. До 2013 года он исполнял обязанности мэра столицы, после чего в том же году победил на выборах. В 2018 году за действующего градоначальника снова проголосовало большинство избирателей.

Ранее сообщалось о том, что ДЭГ весьма популярно в Москве. Жители столицы предпочитают голосовать онлайн, так как это быстро и удобно. Подробнее об этом писало "Утро.ру".