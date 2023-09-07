В Москве разделили ключ расшифрования электронного голосования

Части ключа передали пяти хранителям

В Мосгоризбиркоме состоялась процедура разделения ключа расшифрования результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Части ключа передали пяти хранителям. После 20:15 ОПмск 10 сентября их соберут вместе, чтобы начать подсчет голосов.

В четверг, 7 сентября, в присутствии наблюдателей был сформирован уникальный ключ расшифрования – программный код, без которого узнать результаты электронного голосования попросту невозможно. Затем его разделили на пять частей, каждую из которых записали на отдельный внешний носитель (флеш-карту) и упаковали в разные сейф-пакеты.

Как пояснил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, каждый голос, который будет передан избирателем в электронном виде, абсолютно надежно защищен. Ни у кого не будет возможности как-то подсмотреть, за кого отдан голос, как-то изменить результат. Для того, чтобы получить доступ к голосам и начать процедуру подсчета, необходимо соединить вместе как минимум три части ключа. Без этого информацию расшифровать не удастся.

Пакеты с частями ключа были вручены для хранения главе Совета муниципальных образований Москвы Владимиру Дудочкину, руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, члену Общественной палаты Москвы Вадиму Ковалеву, члену Центризбиркома РФ Игорю Борисову, члену Мосгоризбиркома Юрию Ермолову, председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову.

Москвичам предстоит в этом году выбрать мэра города, а также депутатов муниципальных советов в 13 округах ТиНАО. Голосование откроется в утром пятницу, 8 сентября, и продлится до 20:00 воскресенья, 10 сентября, как на традиционных избирательных участках, так и онлайн через систему ДЭГ.

Кандидатами на пост мэра являются нынешний глава города Сергей Собянин ("Единая Россия"), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду"), вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди").