В День города метро и МЦК в Москве будут работать круглосуточно – Собянин

В День города метро и МЦК в Москве будут работать круглосуточно – Собянин
Фото: АГН Москва
Посетители праздничных мероприятий смогут с удобством добраться домой

В ближайшие выходные, 9 и 10 сентября, Москва будет отмечать День города. Организаторы подготовили обширную праздничную программу. Чтобы москвичи и гости столицы смогли посетить мероприятия, не задумываясь, как ночью возвращаться домой, принято решение не прерывать работу метрополитена с субботы на воскресенье. Об этом объявил мэр Сергей Собянин.

"В День города московское метро и МЦК будут работать круглосуточно",

– написал Собянин в своем телеграм-канале. Он отметил, что интервал движения поездов на МЦК 9 сентября до 23:30 составит 4 минуты, после этого времени – 8 минут.

Кроме этого, в городе будут работать ночные маршруты наземного транспорта. Посмотреть схемы движения и расписание можно на сайте Мосгортранса.

Ранее москвичи могли выбрать мероприятия ко Дню города, приняв участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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