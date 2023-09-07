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В ближайшие выходные, 9 и 10 сентября, Москва будет отмечать День города. Организаторы подготовили обширную праздничную программу. Чтобы москвичи и гости столицы смогли посетить мероприятия, не задумываясь, как ночью возвращаться домой, принято решение не прерывать работу метрополитена с субботы на воскресенье. Об этом объявил мэр Сергей Собянин.
"В День города московское метро и МЦК будут работать круглосуточно",
– написал Собянин в своем телеграм-канале. Он отметил, что интервал движения поездов на МЦК 9 сентября до 23:30 составит 4 минуты, после этого времени – 8 минут.
Кроме этого, в городе будут работать ночные маршруты наземного транспорта. Посмотреть схемы движения и расписание можно на сайте Мосгортранса.
Ранее москвичи могли выбрать мероприятия ко Дню города, приняв участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования.
Ей помогает еще одно государство