Собянин: Москва стала лидером городов БРИКС по технологическому развитию

Российская столица стала лидером средних крупнейших городов стран БРИКС по уровню технологического и пространственного развития, с гордостью сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Тройку замкнули два китайских мегаполиса – Пекин и Шанхай. Мэр Москвы сослался на международный рейтинг Urban & Innovation Environment Index, подготовленный ведущими исследовательскими центрами и университетами стран БРИКС.

Как отметил мэр Москвы, мегаполисы были распределены по способности предоставления широкого спектра услуг для населения – от электронных сервисов до городской инфраструктуры. Москва же заняла первое место за счет сбалансированного пространственного развития, мер по поддержке бизнеса и развитой инновационной экосистемы.