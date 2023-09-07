Владимир Машков встретился с молодежью в штабе поддержки Сергея Собянина

Владимир Машков встретился с молодежью в штабе поддержки Сергея Собянина
Фото: Тихонова Пелагия/ АГН Москва
Встреча прошла в рамках сессии "Город моего будущего"

Любой талант, данный от Бога, нужно развивать и поддерживать, иначе он исчезнет. Об этом молодым москвичам напомнил народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков. Накануне он встретился с молодежью в общественном штабе кандидата в мэры Сергея Собянина в рамках программной сессии "Город моего будущего".

Во встрече приняли участие студенты Высшей школы экономики, молодые предприниматели, члены команд городских конкурсов по программированию и робототехнике. Общаясь с молодежью, Машков привел пример, как жизнь театра неразрывно связана с жизнью города.

"Наш театр был районообразующим, и улицы, на которых вы сейчас ходите в районе Покровки: ул. Жуковского, ул. Чаплыгина, – они сейчас в таком роскошном состоянии",

– цитирует Машкова АГН "Москва". При этом знаменитая "Табакерка" – подвальный театр на ул.Чаплыгина – 20 лет работала без ремонта. А сейчас городские власти помогли решить этот вопрос. "Благодаря Москве и стараниям Сергея Семеновича (Собянина – прим. ред.), видите, ремонт начался", – указал Машков.

Выборы мэра Москвы пройдут 8-10 сентября. На пост претендуют пять кандидатов, в том числе действующий градоначальник Сергей Собянин. Проголосовать можно как на избирательных участках, так и онлайн через систему дистанционного электронного голосования.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
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