Баллы «Миллиона призов» можно потратить на поход в зоопарк или театр кошек

Всего же партнеров программы уже более 220

Призовые баллы программы "Миллион призов" можно обменять на детскую одежду и обувь, школьные принадлежности, игрушки, поход в театр, музей и кафе. Выигрыш можно будет потратить у любого партнера программы – сегодня их уже более 220. Один балл равен одному рублю.



Всего среди участников электронного голосования на столичных выборах будут проведены три розыгрыша призовых баллов. Один розыгрыш уже прошел сегодня, 9 сентября. Победители, которых оказалось более 1 млн человек, стали известны после 12:00 мск.

Горожане, которые примут участие в онлайн-голосовании впервые, получат бонусную тысячу баллов в любом случае, даже если не окажутся в числе победителей розыгрышей.

Проверить выигрыш и активировать код можно на сайте акции #ВыбираемВместе2023. Там же размещена информация о ее партнерах, порядке и сроках проведения, условиях участия, а также ответы на другие вопросы.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО проходят с 8 по 10 сентября. Розыгрыши призовых баллов состоятся 9, 10 и 11 сентября. Всего предусмотрено 2,3 миллиона призов.