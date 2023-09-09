Первый розыгрыш акции «Миллион призов» прошел в Москве

Победители будут известны после 12:00 мск

В Москве прошел первый розыгрыш акции "Миллион призов". Участниками розыгрыша стали проголосовавшие на выборах мэра столицы в первый день голосования, 8 сентября.

Победители получили от тысячи до пяти тысяч призовых баллов. Их можно будет обменять на покупки у партнеров акции: в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести на благотворительность. Один балл равен одному рублю.

В первом розыгрыше призовые баллы получили более 1 млн человек. После 12:00 мск победителям розыгрыша отправят СМС-сообщения с информацией о выигрыше. Им необходимо будет активировать уникальный код участника до 25 сентября включительно.

Всего розыгрышей призов в рамках акции #ВыбираемВместе2023 будет три. Призовые баллы разыгрывают среди тех, кто принял участие в электронном голосовании онлайн или с использованием терминалов на избирательном участке.

Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании онлайн, но не окажутся в числе победителей розыгрышей, получат тысячу призовых баллов.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО проходят в столице с 8 по 10 сентября. Розыгрыши призовых баллов состоятся 9, 10 и 11 сентября. Всего предусмотрено 2,3 миллиона призов.