На станции "Университет Дружбы Народов" приступили к монтажу мозаичного панно - Бочкарёв

В центре композиции солнце как символ просвещения

На строящейся станции метро "Университет Дружбы Народов" уже ведется архитектурная отделка. В частности, в подземном вестибюле над эскалаторами специалисты начали монтаж мозаичного панно. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Станция "Университет Дружбы Народов" Троицкой линии метрополитена будет расположена возле РУДН, где учатся студенты из разных стран мира. Поэтому центральным элементом мозаичной композиции станет солнце, символизирующее свет знаний и просвещения, рядом с которым изображены единой группой фигуры представителей различных народов и культур.

"Панно площадью 40 кв. м изготовлено из тысяч элементов художественного стекла и смальты в мозаичной технике",

– рассказал Андрей Бочкарёв. Он пояснил, что монтаж мозаики ведется на высоте 5-6 метров, для чего в зоне работ были установлены специальные строительные леса.

Авторами композиции стали российские художники и архитекторы, ранее выполнившие изображения рыб на станции БКЛ "Нагатинский Затон". Изначально они собрали панно в мастерской, а затем разделили его на несколько фрагментов, чтобы доставить на стройплощадку и закрепить на стене над эскалаторами с помощью специального клея.

Позже в подземном переходе, примыкающем к вестибюлю станции, установят второе мозаичное полотно площадью 130 кв. м. На нем будут запечатлены яркие силуэты мегаполисов и столиц мира, символизирующие единство всех частей света.

В целом, станция и прилегающие объекты уже готовы на 80%. Как сообщил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, монолитные работы почти завершены, заканчивается устройство воздуховодов, идет монтаж электрокабеля и трубопроводов. При этом наверху уже началось благоустройство прилегающей территории, в частности выполняется асфальтирование и мощение гранитной плиткой.