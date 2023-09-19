Бочкарев рассказал о строительстве пересадки между станциями "Кленовый бульвар" БКЛ и будущей Бирюлевской линии метро

Бочкарев рассказал о строительстве пересадки между станциями "Кленовый бульвар" БКЛ и будущей Бирюлевской линии метро
Фото: пресс-служба
В часы пик здесь смогут с комфортом, не поднимаясь на поверхность, переходить до 25 тысяч человек

Строители завершили устройство основных конструкций пересадочного узла между действующей станцией "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ) и одноименной станцией на Бирюлевской "рубиновой" ветке метрополитена, которая пока есть только на плане. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Полностью выполнены монолитные работы в нижнем и верхнем вестибюлях, завершается устройство лестничного схода, ведущего на платформу станции Большой кольцевой линии",

– рассказал Андрей Бочкарев. Он напомнил, что станция "Кленовый бульвар" расположена в активно развивающемся районе столицы, а сам пересадочный узел – на пересечении Кленового бульвара и Коломенской улицы. Ожидается, что после открытия пассажиропоток в пиковые часы здесь составит порядка 25 тысяч человек.

Гендиректор "МИПСТРОЙ 1" (строительного подразделения ГК "Мосинжпроект") Константин Маслаков добавил, что для перемещения пассажиров на данном пересадочном узле планируется установить четыре эскалатора, а также лифт для маломобильных граждан. Таким образом будет обеспечен комфортный подъем с платформы станции БКЛ к наземному вестибюлю Бирюлевской линии.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что на станции "Университет Дружбы Народов" возле РУДН уже ведется монтаж мозаичного панно.

Источник: Мосинжпроект ✓ Надежный источник
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