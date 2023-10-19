Собянин выделил матпомощь ветеранам к годовщине битвы под Москвой

Собянин выделил матпомощь ветеранам к годовщине битвы под Москвой
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
Инвалиды и участники ВОВ получат единовременную денежную выплату

Москвичи – участники Великой Отечественной войны, ветераны и граждане, принимавшие участие в обороне столицы, получат единовременную денежную выплату в связи с 82-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Соответствующее распоряжение сделал мэр Сергей Собянин.

Выплату в размере 40 тысяч рублей получат, в частности, москвичи, работавшие на городских предприятиях, строившие оборонительные сооружения, проходившие обучение на московских заводах и фабриках в период с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года, и ряд других категорий граждан.

Фото: mos.ru

Всего в этом году данную выплату получат 1,9 тысячи человек.

Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение об индексации пенсий москвичам в 2024 году.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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