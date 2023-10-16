В течение трех лет в столице возведут еще 26 зданий медучреждений

В Москве продолжается активная модернизация системы здравоохранения. Для более быстрого, качественного и комфортного обслуживания пациентов в городе реконструируют здания больниц и поликлиник, а также строят новые здания медучреждений. Только в 2023 году сданы в эксплуатацию 17 объектов здравоохранения, сообщил мэр Сергей Собянин.

Среди наиболее значимых новых медицинских объектов: флагманский центр ГКБ №15 им. О.М. Филатова; детский стационар больницы в Коммунарке; подстанция скорой медицинской помощи в Южном Бутове; патологоанатомический корпус ГКБ №13 в Южнопортовом. Кроме этого, в разных районах столицы открылось восемь новых поликлиник.

Как отметил Сергей Собянин, финансирование масштабной работы по обновлению медучреждений в Москве ведется как из городского бюджета, так и на средства Адресной инвестиционной программы (АИП).

"В 2024–2026 годах в рамках АИП планируем построить и ввести 16 зданий для медучреждений за счет бюджета города, а также еще 10 объектов - за счет инвесторов",

– указал мэр в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что почти половина средств АИП в ближайшие три года будет направлена на развитие дорожно-транспортной сети Москвы.